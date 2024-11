Ukraine soll Russland mit ATACMS-Raketen angegriffen haben

Moskau: Russland wirft der Ukraine vor, erstmals US-amerikanische ATACMS-Raketen für einen Angriff auf russisches Gebiet eingesetzt zu haben. Staatliche Nachrichtenagenturen berichten unter Berufung auf das Verteidigungsministerium, eine Militäreinrichtung in der Region Brjansk sei mit sechs Raketen beschossen worden. Fünf sollen unschädlich gemacht worden sein, Trümmer einer Rakete hätten einen kleineren Brand ausgelöst. In sozialen Medien ist allerdings von einer Explosion in einem Munitionslager die Rede. Die Ukraine hat den Einsatz der Waffen offiziell noch nicht bestätigt. In ukrainischen Medien heißt es aber, der erste Angriff mit ATACMS-Raketen sei erfolgreich gewesen. - Der russische Präsident Putin hat unterdessen die neue Nukleardoktrin seines Landes unterzeichnet. Russland droht nun auch Staaten, die selbst keine Atomwaffen haben, aber von einer Atommacht unterstützt werden, mit einem atomaren Gegenschlag.

