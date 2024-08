Ukraine reklamiert Angriff auf russischen Flugplatz für sich

Kiew: Die ukrainische Armee hat sich zu einem Drohnenangriff auf einen russischen Militärflugplatz in der Region Lipezk bekannt. Laut Generalstab gehörten zu den Zielen Depots mit Lenkbomben. Es seien Detonationen gemeldet worden und ein Großbrand. Russische Behörden sprachen zudem von Schäden an einem Elektrizitätswerk. Sechs Menschen sollen verletzt worden sein. Die Stadt Lipezk liegt mehr als 300 Kilometer hinter der ukrainischen Grenze. Damit hat das ukrainische Militär seine Offensive auf russischem Gebiet ausgeweitet. Präsident Selenskyj sagte am Abend, Russland solle spüren, was es getan habe.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.08.2024 12:15 Uhr