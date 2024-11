Ukraine meldet Schäden am Energienetz durch russische Großangriffe

Kiew: Russland hat in der Nacht erneut weite Teile der Ukraine bombardiert und dabei Leitungsnetze sowie Kraftwerke beschädigt. Offenbar handelte es sich um die schwersten Angriffe Russlands seit August. Der ukrainische Präsident Selenskyj sprach von 120 Raketen und 90 Drohen, die das russische Militär eingesetzt habe. Ziele waren zu Beginn des Winters einmal mehr die Heizungs- und Stromnetze. Dort habe es Schäden durch Einschläge und Trümmer gegeben, sagte Selenskyj. Neben stundenlangen Angriffe auf die Hauptstadt waren auch Mikolajiw und Odessa am Schwarzen Meer sowie Saporischschja Ziel russischer Attacken. Laut britischen Geheimdienstquellen versucht Russlands Armee zudem, die weitgehend entvölkerte Stadt Kupjansk in der Nordost-Ukraine einzunehmen. Dort treffen sich wichtige ukrainische Eisenbahnstrecken.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.11.2024 13:00 Uhr