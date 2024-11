Ukraine meldet neue Drohnenangriffe auf Kiew

Kiew: Im Krieg gegen die Ukraine hat Russland in der Nacht erneut die ukrainische Hauptstadt mit Drohnen angegriffen. Wie die dortige Militärverwaltung mitteilte, sei die Luftabwehr im Einsatz, um die feindlichen Objekte abzuwehren. Die Bevölkerung wurde aufgefordert, in den Schutzräumen zu bleiben. Breits am Abend wurde ein Supermarkt in Charkiw bombardiert. Mindestens 13 Menschen wurden dabei verletzt.

