Ukraine meldet mindestens sechs Tote durch russischen Beschuss von Cherson

Kyjiw: Die Ukraine meldet mindestens sechs Tote bei einem russischen Angriff auf die Großstadt Cherson. Laut der örtlichen Staatsanwaltschaft schlugen Geschosse in der Nähe eines Marktes und einer Bushaltestelle ein. Cherson liegt im Süden des Landes unweit der Grenze zu Russland, war aber zuletzt kein Brennpunkt des Krieges gewesen. Der neue Nato-Generalsekretär Rutte sagte, die Unterstützung der Ukraine habe für ihn Vorrang. Der frühere Regierungschef der Niederlande war am Vormittag offiziell in sein neues Amt im Brüsseler Nato-Hauptquartier eingeführt worden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.10.2024 17:00 Uhr