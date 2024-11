Ukraine meldet Drohnenangriffswelle auf Kiew

Kiew: Die Ukraine hat mehrere Angriffswellen von Drohnen aus Russland auf die Hauptstadt des Landes gemeldet. Kiews Bürgermeister Klitschko schrieb auf Telegram, die Luftabwehr sei in der Nacht in verschiedenen Stadtteilen im Einsatz. Neben Kiew und der Umgebung gibt es demnach in vielen weiteren Regionen der Ukraine Luftalarm. In Brüssel berät heute der sogenannte Nato-Ukraine-Rat. Bei der Dringlichkeitssitzung soll auf Wunsch Kiews über den russischen Einsatz möglicher neuartiger Waffen beraten werden. Bei einem Angriff auf die Stadt Dnipro soll Russland vergangene Woche eine neue Mittelstreckenrakete eingesetzt haben. Der russische Präsident Putin sprach von einer "Hyperschall-Rakete", die auch mit Atomsprengköpfen bestückt werden könne.

