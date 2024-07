Ukraine kann mit weiteren Patriot-Luftabwehrsystemen rechnen

Washington: US-Präsident Biden hat der Ukraine zum Auftakt des Nato-Gipfels weitere Militärhilfe zugesagt. Beim Festakt zum 75-jährigen Bestehen des Verteidigungsbündnisses kündigte er an, die USA würden ein zusätzliches Patriot-Luftabwehrsystem liefern. Insgesamt kommen so fünf weitere Luftverteidigungssysteme zusammen - auch Deutschland, die Niederlande, Rumänien und Italien hatten bereits Zusagen gemacht. Der Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, Heusgen, begrüßte im Deutschlandfunk die weitere Militärhilfe. Er verlangte zudem, Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine abzugeben. Das wäre für ihn eine angemessene Reaktion auf den russischen Raketenangriff auf eine Kinderklinik in Kiew, so Heusgen. Dem russischen Präsidenten Putin warf er vor, eine rote Linie nach der anderen zu überschreiten. Bundeskanzler Scholz lehnt eine Taurus-Lieferung bislang ab.

