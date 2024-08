UFO erwartet nur geringe Streik-Auswirkungen in München

München: Die Unabhängige Flugbegleiter Organisation UFO geht davon aus, dass der um Mitternacht beginnende Streik bei der Lufthansa-Tochter Discover Airlines zu keinen größeren Verwerfungen in München führen wird. Wie ein Sprecher am Abend auf BR-Anfrage erklärte, müsse man davon ausgehen, dass die Lufthansa Personal aus dem Management sowie Flugzeuge aus anderen Konzernteilen einsetzt. Zudem seien in München nur wenige Flugzeuge stationiert. UFO hat gemeinsam mit der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit zu Arbeitsniederlegungen an den Standorten München und Frankfurt aufgerufen, um eigene Tarifverträge bei Discover durchzusetzen. In München stehen morgen über den Tag verteilt acht Starts auf dem Flugplan.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.08.2024 23:00 Uhr