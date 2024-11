UEFA verlegt Maccabi-Spiel gegen Besiktas nach Ungarn

Berlin: Die Europäische Fußball-Union UEFA hat das nächste Auswärtsspiel von Maccabi Tel Aviv in der Europa League auf neutralen Boden verlegt. Das Duell gegen den Istanbuler Traditionsclub Besiktas findet Ende November in der ungarischen Stadt Debrecen statt. Dabei sind keine Zuschauer zugelassen. Die Beziehungen zwischen der Türkei und Israel gelten ohnehin als angespannt. - Die UEFA reagiert mit der Verlegung auf die gewaltsamen Zusammenstöße von propalästinensischen Demonstranten und israelischen Fans in Amsterdam letzte Woche. Auch in der vergangenen Nacht gab es wieder Krawalle in der niederländischen Hauptstadt - mehrere Personen wurden festgenommen.

