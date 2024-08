Überstunden gehören nicht zum beruflichen Alltag

Wiesbaden: Überstunden gehören für die meisten Arbeitnehmer in Deutschland nicht zum beruflichen Alltag. Nach Zahlen des Statistischen Bundesamts hat nur rund jeder Achte im vergangenen Jahr mehr gearbeitet als im Arbeitsvertrag festgelegt war - etwa 4,6 Millionen Arbeitnehmer. Besonders häufig werden bei Finanz- und Versicherungsdienstleistungen Überstunden gemacht, im Gastgewerbe sind sie am wenigsten verbreitet. In den meisten Fällen wird die Mehrarbeit auf einem Arbeitszeitkonto gutgeschrieben und später als Freizeit ausgeglichen. 20 Prozent leisten laut den Statistikern unbezahlte Überstunden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.08.2024 09:45 Uhr