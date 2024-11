Überschuldung der Menschen in Deutschland ist leicht gesunken

Berlin: Die Zahl der überschuldeten Menschen in Deutschland ist leicht gesunken - auf den niedrigsten Wert seit 20 Jahren. Nach Angaben der Wirtschaftsauskunftei Creditreform sind 5,6 Millionen Menschen betroffen. Das sind etwa 100.000 weniger als ein Jahr zuvor. Die Menschen in Bayern sind deutschlandweit am seltensten überschuldet. Ein Grund für die Entwicklung ist die politische Weltlage. Viele Menschen seien verunsichert und hätten Angst vor der Zukunft, damit steige die Neigung zum Sparen, hieß es zur Erklärung. Creditreform spricht deshalb vom "Angstsparen".

