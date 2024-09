Über 50 Tote bei Explosion in einer Kohlemine im Iran

Teheran: Bei einer Explosion in einer Kohlemine im Iran sind mindestens 51 Menschen ums Leben gekommen. Wie Staatsmedien berichten, wurden bei dem Unglück in der Provinz Süd-Chorasan weitere 20 Personen verletzt. Ursache war demnach eine Methangas-Explosion in den Blocks B und C der Kohlemine. Die Rettungsarbeiten in den zwei Stollen des Bergwerks kommen wegen des starken Rauchs und angesammelter Gase nur schleppend voran, hieß es. Nach Behördenangaben wurde ein Ermittlungsverfahren zur Unglücksursache eingeleitet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.09.2024 13:00 Uhr