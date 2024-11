Über 1.700 Lastzüge stecken in Frankreich im Schnee fest

Montbéliard: In Frankreich hat der Wintereinbruch für Chaos im Verkehr gesorgt. Mehr als 1.700 Lastwagen stecken aktuell auf Autobahnen fest und blockieren die Straßen. Nach Angaben der Behörden sind vor allem die Regionen Burgund und die Normandie betroffen. Viele Lastwagenfahrer hatten offenbar die Fahrverbote für Lkw ignoriert, die die Behörden verhängt hatten. Zahlreiche Menschen mussten die Nacht über in ihren Fahrzeugen ausharren. Landesweit staute sich der Verkehr auf rund 600 Kilometer Länge. Es kam zu etlichen Unfällen. Behinderungen gab es auch im Bahnverkehr: Ein Zug mit 200 Reisenden musste in der Nacht evakuiert werden. Nach Medienberichten hatten etwa 200.000 Haushalte in Frankreich heute Früh keinen Strom.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.11.2024 12:15 Uhr