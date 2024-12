Turnerbund äußert sich betroffen über Mißbrauchsvorwürfe

Berlin: Der deutsche und der schwäbische Turnerbund haben sich betroffen geäußert über die zahlreichen Vorwürfe ehemaliger oder noch aktiver Spitzenathletinnen. In einer Mitteilung wird gleichzeitig betont, man habe sämtliche Beschwerden und Hinweise ernst genommen und sei ihnen auch nachgegangen. Durch die Anzeige von Tabea Alt seien zahlreiche Maßnahmen ergriffen worden, die auch in das Trainingssystem eingeflossen seien. Weiter heißt es, angesichts der aktuellen Statements der Sportlerinnen müssten diese Maßnahmen noch einmal kritisch überprüft werden. Neben Tabea Alt hatten sich unter anderen auch Michelle Timm und die deutsche Rekordmeisterin Elisabeth Seitz öffentlich geäußert. Alt beklagte einen systematischen körperlichen und mentalen Missbrauch sowie katastrophale Umstände am Kunstturnforum Stuttgart. Sie hatte besonders kritisiert, ihre Vorwürfe hätten bei den Verantwortlichen kein Gehör gefunden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.12.2024 15:00 Uhr