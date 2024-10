TÜV entdeckt an jedem vierten Bus Mängel

Berlin: Der TÜV hat in den letzten zwei Jahren an fast jedem vierten Bus in Deutschland technische Mängel festgestellt. Laut dem TÜV-Omnibus-Report ist die Zahl damit leicht gestiegen. Gut 14 Prozent der geprüften Busse hätten die Hauptuntersuchung nicht bestanden, bei weiteren knapp 11 Prozent seien geringfügige Mängel entdeckt worden. Zu den häufigsten Problemen gehören laut TÜV Defekte an der Beleuchtung sowie Ölverlust bei Motoren und Antrieben. Der TÜV betonte jedoch: Busse seien sichere Verkehrsmittel. Busunfälle seien meist nicht auf technische Defekte zurückzuführen, sondern auf menschliche Fehler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.10.2024 10:00 Uhr