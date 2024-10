Türkische Gemeinde sieht Özdemir-Kandidatur als Gewinn

Berlin: Die Türkische Gemeinde in Deutschland hat sich positiv über die Kandidatur von Agrarminister Özdemir für das Amt des Ministerpräsidenten in Baden-Württemberg geäußert. Der Vorsitzende Sofuoglu sieht darin einen Gewinn für Menschen mit Migrationsgeschichte. Er sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, die Kandidatur sei in vielerlei Hinsicht ein wichtiges Signal und eine Erfolgsgeschichte. Gestern hatte Özdemir erklärt, als Grünen-Spitzenkandidat bei der Landtagswahl 2026 antreten zu wollen.

