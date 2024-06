Türkei und Georgien im Achtelfinale der Fußball-EM

Hamburg: Bei der Fußball-Europameisterschafft haben auch die Türkei und Georgien das Achtelfinale erreicht. Die Türkei gewann in der Gruppe F 2:1 gegen die Tschechen, die damit ausgeschieden sind. Georgien schlug in derselben Gruppe Portugal 2:0 und kommt als eines der besten drittplazierten Teams in die Runde der letzten 16. Die Portugiesen waren ohnehin schon qualifiziert. Am frühen Abend hatten es in der Gruppe E bereits Rumänien, Belgien und die Slowakei eine Runde weiter geschafft. Die Ukraine ist ausgeschieden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.06.2024 23:00 Uhr