Türkei sperrt Instagram

Ankara: Viele Smartphone- und Internetnutzer in der Türkei können derzeit nicht auf Instagram zugreifen. Die staatliche Kommunikationsaufsichtsbehörde hat den Zugang zur Social-Media-Plattform am Morgen gesperrt. Konkrete Gründe nannte sie nicht. Vermutet wird, dass die Sperre im Zusammenhang mit der Tötung des Auslandschefs der Terrororganisation Hamas steht. Die Türkei hatte sich darüber beschwert, dass Instagram Beileidsbekundungen gelöscht habe. Urlauber, die eine deutsche SIM-Karte in der Türkei nutzen, können Instagram weiter nutzen. Auch mit einer geschützten VPN-Verbindung ist das möglich. Die Türkei hatte in der Vergangenheit immer wieder soziale Medien und Webseiten blockiert.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.08.2024 12:45 Uhr