Türkei greift nach Attentat in Ankara offenbar Ziele der PKK an

Ankara: Nach dem Anschlag mit mindestens fünf Toten hat die Türkei in Syrien und dem Irak Stellungen der verbotenen Arbeiterpartei PKK angegriffen. Das Verteidigungsministerium teilte mit, man habe 32 Ziele zerstört. Weiter hieß es, man werde die Luftangriffe entschlossen fortsetzen. Die türkische Regierung hatte wenige Stunden vorher die PKK mit dem Anschlag in Ankara in Verbindung gebracht. Bekannt hat sich zu der Tat noch niemand. Gestern Nachmittag hatten sich offenbar zwei Täter vor dem Eingang eines bedeutenden türkischen Rüstungsunternehmens in die Luft gesprengt und mindestens fünf Menschen in den Tod gerissen. 22 weitere wurden verletzt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.10.2024 06:00 Uhr