Türkei greift erneut Ziele in Nordsyrien an

Ankara: Die türkischen Streitkräfte haben erneut Ziele in Nordsyrien angegriffen. Wie das Verteidigungsministerium in Ankara mitteilte, hat die Armee Stellungen der Kurdenmiliz YPG bombardiert. Dabei seien 15 "Terroristen" getötet worden. Die YPG gilt als Ableger der kurdischen Arbeiterpartei PKK. Diese wird von Ankara als Terrororganisation eingestuft, ebenso in der EU. Seit Mittwoch greift das türkische Militär Ziele im Nachbarland Syrien an. Es reagiert damit auf einen Anschlag auf ein Rüstungsunternehmen in Ankara mit fünf Toten. Die PKK hat die Tat für sich reklamiert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.10.2024 12:00 Uhr