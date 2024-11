Tschechiens Polizisten sind im Knöllchen-Bummelstreik

Prag: Tausende Polizisten in Tschechien treten aus Protest gegen ihre Arbeitsbedingungen in eine Art Bummelstreik. Sie wollen bis Ende der Woche keine Strafzettel mehr für kleinere Verkehrsvergehen wie Falschparken und Tempo-Überschreitungen ausstellen. Die Führung der Polizei kritisiert den Protest. Er könne das Vertrauen in die Sicherheitsorgane untergraben, heißt es. Die Polizeigewerkschaften rechtfertigen die Aktion: Die Arbeitsbelastung habe durch Bürokratie zugenommen. Außerdem seien viele Stellen unbesetzt und die Gehälter zu niedrig. Ein festgeschriebenes Streikrecht gibt es für die Polizisten nicht.

