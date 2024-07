Trump wird bei Wahlkampf-Kundgebung durch Schüsse verletzt

Butler: Der frühere US-Präsident Trump ist bei einer Wahlkampfveranstaltung im Bundesstaat Pennsylvania durch Schüsse am Ohr verletzt worden. Die Bundespolizei FBI spricht von einem "Mordversuch". Der mutmaßliche Schütze wurde getötet. Es handelt sich laut FBI um einen 20-Jährigen aus dem Großraum Pittsburgh. Auch ein Zuschauer kam ums Leben und zwei wurden schwer verletzt. Die Polizei von Pennsylvania erklärte, vordringlich sei, das Motiv des Täters zu ermitteln. Außerdem müsse schnell geklärt werden, ob es weitere Beteiligte gegeben habe. Trumps Wahlkampfteam teilte inzwischen mit, dass es des Ex-Präsidenten gut gehe. Er freue sich auf den anstehenden Nominierungsparteitag in Milwaukee, hieß es in einer Mitteilung. Dieser ist für kommende Woche angesetzt. - Der Vorfall löste weltweit Bestürzung aus. Die Vereinten Nationen und die EU verurteilen den Angriff. Politische Gewalt habe keinen Platz in einer Demokratie, erklärte EU-Kommissionschefin von der Leyen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.07.2024 08:00 Uhr