Trump will Spaltung der Gesellschaft beenden

Milwaukee: US-Präsidentschaftskandidat Trump hat in seiner Rede zum Abschluss des Parteitags der Republikaner gemahnt, der Polarisierung in der Gesellschaft entgegenzutreten. Man müsse die Zwietracht und die Spaltung schnell heilen, sagte Trump. Er wolle "Präsident für ganz Amerika, nicht für halb Amerika sein", verkündete der 78-jährige zu Beginn seiner etwas mehr als 90-minütigen Ansprache. Außerdem sagte Trump, dass er bei einer Rückkehr ins Weiße Haus jede einzelne internationale Krise beenden werde, die die derzeitige Regierung verursacht habe, einschließlich des Krieges in der Ukraine. Derweil berichtet die New York Times unter Berufung auf Vertraute von Präsident Biden erneut, dass dieser nun doch erwäge, auf eine weitere Kandidatur zu verzichten. Zuletzt hatte ihm das gestern sein demokratischer Vorgänger Obama nahegelegt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.07.2024 12:00 Uhr