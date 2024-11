Trump will Kennedy zum Gesundheitsminister machen

New York: Der ehemalige Präsidentschaftsbewerber Robert F. Kennedy Jr. soll Gesundheitsminister in der künftigen US-Regierung werden. Das kündigte der designierte US-Präsident Trump an. Kennedy hatte die Demokratische Partei verlassen und war ins Trump-Lager gewechselt. In den vergangenen Jahren trat Kennedy als Verbreiter von Verschwörungsmythen in Erscheinung. So hatte er etwa behauptet, dass Impfungen zu Autismus führen, WLAN Krebs verursacht und Chemikalien in der Umwelt Kinder zu Transgendern machen. Robert F. Kennedy Jr. ist der Sohn des früheren Justizministers und Präsidentschaftsbewerbers Robert F. Kennedy, der 1968 wie fünf Jahre zuvor sein Bruder John F. Kennedy bei einem Attentat erschossen wurde.

