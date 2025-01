Trump will Beamte entlassen und Migranten abschieben

Washington: Der künftige US-Präsident Trump könnte bereits morgen den Kündigungsschutz für rund 50.000 Bundesbeamte aufheben. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, will Trump viele davon durch handverlesene, loyale Mitarbeiter ersetzen. Trump wolle so den von ihm so bezeichneten "Deep State" abbauen, der in seiner ersten Amtszeit Initiativen seiner Ministerien verschleppt habe. Reuters beruft sich dabei auf Insider-Informationen. Außerdem berichten mehrere Zeitungen, dass Trump umgehend Migranten ohne gültige Papiere abschieben will. Erste Razzien seien bereits für Dienstag geplant. Trump wird morgen Abend unserer Zeit als 47. Präsident der USA vereidigt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.01.2025 07:00 Uhr