Trump und Harris treten im September zu TV-Duell an

Washington: Die beiden US-Präsidentschaftskandidaten Trump und Harris wollen nächsten Monat in ihrem ersten TV-Duell gegeneinander antreten. Das teilte der Fernsehsender ABC mit. Das Rededuell soll am 10. September stattfinden. Harris sagte am Rande einer Wahlkampftour im Bundesstaat Michigan, sie sei offen dafür, über eine weitere Debatte zu reden. Trump erklärte bei einer Pressekonferenz in Florida, auch eine Debatte der beiden Vizepräsidentenkandidaten, Vance und Walz, sei geplant. Einen möglichen Termin dafür nannte er nicht.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.08.2024 02:00 Uhr