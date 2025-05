VdK unterstützt Rentenvorstoß von Sozialministerin Bas

Berlin: Bundessozialministerin Bas bekommt bei ihrem Vorstoß für eine Reform des Rentensystems Unterstützung vom Sozialverband VdK. Deren Präsidentin Bentele sprach von einem - so wörtlich - mutigen Start ins Ministeramt, bei dem sich Bas nicht scheue, überkommene Privilegien zu hinterfragen. Die SPD-Ministerin hatte vorgeschlagen, in die gesetzliche Rente künftig auch Beamte, Abgeordnete und Selbstständige miteinzubeziehen. Aus Sicht der VdK-Präsidentin ein richtiger Ansatz. Bentele forderte darüberhinaus, dass auch Menschen mit hohen Einkommen in die gesetzliche Rente einzahlen müssten. - Die Union hingegen lehnt den Vorschlag der Sozialministerin ab. CSU-Landesgruppenchef Hoffmann meinte, damit sei weder das Problem der Rentenkasse gelöst, noch sehe dies der Koalitionsvertrag vor.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.05.2025 07:00 Uhr