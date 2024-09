Trump und Harris machen sich in TV-Duell gegenseitig Vorwürfe

Washington: In den USA haben sich die Präsidentschafts-Kandidaten von Demokraten und Republikanern, Harris und Trump, ihr erstes TV-Duell geliefert. Dabei machten sie sich gegenseitig heftige Vorwürfe. So bezichtigten sie einander, das Land heruntergewirtschaftet zu haben, keinen Plan für die drängenden Probleme zu haben und Lügen zu verbreiten. Harris kritisierte ihren Kontrahenten außerdem für seine Position zum Abtreibungsrecht. Trump dürfe einer Frau nicht vorschreiben, was sie mit ihrem Körper zu tun hat, sagte sie. Der Ex-Präsident wiederum warf Harris vor, das Militär geschwächt und Abermillionen Migranten und Kriminelle unkontrolliert ins Land gelassen zu haben. Eine Verantwortung für den Sturm auf das Kapitol und die Anerkennung seiner Wahlniederlage 2020 lehnte Trump weiter ab. - Unterdessen kündigte US-Popstar Taylor Swift ihre Unterstützung für Harris an. Die Sängerin gilt aufgrund ihrer großen Fan-Basis als einflussreich.

