Trump und Harris liefern sich erstes TV-Duell

Washington: Knapp zwei Monate vor der US-Präsidentschaftswahl haben sich die Demokratin Harris und der Republikaner Trump ihr erstes Fernsehduell geliefert. Während Harris optimistisch über ein geeintes Amerika sprach, beschrieb Trump das Land als "gescheiterten Staat". Beide Politiker warfen sich gegenseitig Unfähigkeit und Lügen vor. So erklärte Harris, sie sei die Einzige auf der Bühne, die einen Plan habe, um die Mittelklasse zu stärken. Sie versprach Steuererleichterungen für junge Familien und kleine Unternehmen. Auch Trump nahm für sich in Anspruch, für eine - Zitat - "großartige Wirtschaft" zu sorgen, blieb aber vage. Streit gab es auch bei den Themen Migration und Abtreibung sowie mit Blick auf Israel und die Ukraine. Direkt im Anschluss an das TV-Duell forderte Harris' Wahlkampfteam Trump zu einer zweiten Debatte im Oktober auf.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.09.2024 08:00 Uhr