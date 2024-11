Trump telefoniert mit Putin und Scholz wegen Ukraine-Krieg

Washington: Der designierte US-Präsident Trump hat offenbar den russischen Staatschef Putin vor einer Eskalation des Krieges gegen die Ukraine gewarnt. Wie die "Washington Post berichtet, hat Trump nach seinem Wahlsieg mit Putin telefoniert. Demnach verwies er in dem Gespräch auf die US-Militärpräsenz in Europa. Ziel des Telefonats sei es gewesen, Frieden zu erreichen. Trump hatte im Wahlkampf angekündigt, den Ukraine-Krieg innerhalb von 24 Stunden zu beenden. - Auch Kanzler Scholz hat mit Trump telefoniert. Wie Regierungssprecher Hebestreit am Abend sagte, seien sich beide einig gewesen, gemeinsam auf eine Rückkehr zu Frieden in Europa" hinzuarbeiten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.11.2024 06:00 Uhr