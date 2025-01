Trump nimmt EU mit höheren Zöllen ins Visier

Washington: US-Präsident Trump hat der Europäischen Union am zweiten Tag im Amt mit höheren Handelszöllen gedroht. Im Weißen Haus sagte er, in der EU würden zu wenige US-Produkte gekauft. Europa, so Trump, behandele Amerika sehr schlecht. Zusätzliche Zölle seien der einzige Weg, sich zu revanchieren. Angaben zur Höhe der Abgaben machte er nicht. Neben der Androhung hat der US-Präsident außerdem den Start eines Infrastruktur-Projekts zur Künstlichen Intelligenz bekannt gegeben. Investiert werden demnach mindestens 500 Milliarden Dollar und mehr als 100.000 neue Jobs sollen entstehen. Bei der Ankündigung von "Stargate" dabei waren die Chefs des ChatGPT-Entwicklers OpenAI, des Software-Riesen Oracle und des japanischen Technologiekonzerns Softbank.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.01.2025 09:00 Uhr