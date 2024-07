Trump macht wieder Wahlkampf

Grand Rapids: Genau eine Woche nach dem Attentat auf Donald Trump ist der US-republikanische Präsidentschaftskandidat wieder bei einer Wahlkampfkundgebung aufgetreten. In Grand Rapids im Bundesstaat Michigan präsentierte er sich zum ersten Mal mit seinem neuen Vizepräsidentschaftskandidaten Vance. Trump sagte, er habe die richtige Wahl getroffen. Vance sei so gut. Vergangenes Wochenende hatte Trump in Pennsylvania einen Anschlag knapp überlebt. Er wurde durch Schüsse am Ohr verletzt. Ein Mann wurde getötet, zwei weitere verletzt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.07.2024 02:00 Uhr