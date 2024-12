Trump kommt nach Paris zur Notre-Dame-Wiedereröffnung

Paris: Bei der Wiedereröffnung der Kathedrale Notre-Dame am Wochenende will auch der designierte US-Präsident Trump dabei sein. Über die sozialen Medien kündigte er sein Kommen an. Es wird dann Trumps erste Auslandsreise seit seiner Wahl Anfang November sein. An dem staatlichen Festakt am Samstagabend in Paris nehmen rund 50 Staats- und Regierungschefs teil, unter ihnen auch Bundespräsident Steinmeier. Vor fünfeinhalb Jahren war Notre-Dame durch ein Feuer stark beschädigt worden. Bis heute ist die Ursache nicht abschließend geklärt. Einen Kurzschluss halten die Fachleute genauso plausibel wie eine weggeworfene Zigarette.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.12.2024 16:00 Uhr