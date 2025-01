Trump hebt Bidens Lieferstopp schwerer Bomben an Israel auf

Washington: US-Präsident Trump hat die von seinem Vorgänger Biden zurückgehaltene Lieferung schwerer Bomben an Israel freigegeben. Entsprechende Berichte hat das Weiße Haus der Deutschen Presse-Agentur bestätigt. Die Zeitung "New York Times" und das Portal Axios schreiben, dass das Pentagon angewiesen worden sei, die Lieferung der 2.000-Pfund-Bomben fortzusetzen. Die Biden-Regierung hatte im vergangenen Jahr eine Lieferung schwerer Bomben aus Sorge gestoppt, sie könnten in bewohnten Gebieten im Gazastreifen eingesetzt werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.01.2025 06:00 Uhr