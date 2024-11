Trump gewinnt die Präsidentschaftswahl in den USA

Washington: Donald Trump hat die Präsidentschaftswahl in den USA gewonnen. Wie US-Medien übereinstimmend berichten, hat Trump bereits mehr als die erforderlichen 270 Wahlleute auf sich vereinen können. Den letzten Ausschlag gab der Sieg des Republikaners im Bundesstaat Wisconsin. Trump hat diesmal auch in absoluten Zahlen mehr Stimmen erhalten als seine demokratische Kontrahentin Harris. Diese blieb in nahezu allen Bundesstaaten hinter den Ergebnissen des scheidenden Präsidenten Biden zurück. Die Republikaner haben auch die Kontrolle über den Senat zurückgewonnen. Das Ergebnis für das Repräsentantenhaus, also die zweite Kongresskammer, steht noch nicht fest.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.11.2024 14:00 Uhr