Trump fordert unverzügliche Waffenruhe in der Ukraine und Verhandlungen

Paris: Der designierte US-Präsident Trump hat eine unverzügliche Waffenruhe in der Ukraine gefordert. Auf seiner Plattform "Truth Social" appellierte er an Kiew und Moskau, Verhandlungen aufzunehmen. Der ukrainische Präsident Selenskyj strebe einen "Deal" mit Russland an, um den Krieg zu beenden, so Trump. Gestern hatte er sich in Paris mit Selenskyj und dem französischen Präsidenten Macron getroffen, um über die aktuelle Lage in der Ukraine zu sprechen. Einzelheiten wurden nicht bekannt, Selenskyj nannte die Zusammenkunft aber anschließend "produktiv". Trump hatte im US-Wahlkampf immer wieder betont, die Militärhilfen für die Ukraine zurückfahren zu wollen. Die amtierende US-Regierung unter Präsident Biden kündigte am späten Abend ein weiteres Hilfspaket im Umfang von fast einer Milliarde US-Dollar an.

