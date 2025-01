Trump erneuert in Davos seine Drohungen gegen die EU

Der frisch vereidigte US-Präsident Trump ist am späten Nachmittag dem Weltwirtschaftsforum in Davos zugeschaltet gewesen. Er nutzte seinen Auftritt, um seine ersten Entscheidungen und unterzeichneten Dekrete hervorzuheben. Die vergangenen 72 Stunden bezeichnete er als Revolution des gesunden Menschenverstandes. Anschließend ging er auch auf die EU ein und kritisierte, dort sei vieles zu kompliziert. Zum Beispiel gebe es Umweltverträglichkeitsprüfungen, die der Realiserung von Projekten im Wege stünden. Zudem beklagte er Einfuhrbarrieren in Europa. Die EU behandelten die USA sehr unfair, so Trump.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.01.2025 18:00 Uhr