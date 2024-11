Trump erklärt sich zum Wahlsieger

West Palm Beach: Donald Trump hat bei seiner Wahlparty in Florida seine Rückkehr ins Weiße Haus als 47. Präsident der USA verkündet. Zuvor hatte als erstes der konservative US-Fernsehsender Fox News berichtet, der Republikaner habe die erforderliche Zahl von 270 Wahlleute-Stimmen erreicht. Trump sprach von der größten politischen Bewegung weltweit. Nun werde er die USA wieder heilen und alles in Ordnung bringen. Trump versprach ein goldenes Zeitalter für Amerika. Er beanspruchte den Sieg in allen umstrittenen Swing States für sich und verwies darauf, dass er auch bei den absoluten Wählerstimmen deutlich gewonnen hat. Die Wahlparty seiner demokratischen Konkurrentin Harris in Washington war schon zuvor beendet worden. Harris will sich erst dann zum Wahlausgang äußern, wenn alle Ergebnisse vorliegen. - An den Wirtschaftsmärkten machte sich der Trend zu Trump schon frühzeitig bemerkbar: Der Euro gab gegenüber dem Dollar in der Nacht deutlich nach, die Aktien des Trump-Netzwerks stiegen im nachbörslichen Handel um fast 30 Prozent. Die Kryptowährung Bitcoin legte auf ein Rekordhoch zu.

