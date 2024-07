Trump entgeht nur knapp tödlichem Anschlag

Pittsburgh: Der frühere US-Präsident Trump ist auf einer Wahlkampf-Kundgebung in Pennsylvania offenbar nur knapp einem tödlichen Anschlag entkommen. Laut Bundespolizei FBI hat ein 20-Jähriger auf Trump geschossen und ihn am Ohr verletzt. Nach den Schüssen rissen Beamte des Secret Service Trump zu Boden und brachten ihn ins Krankenhaus. Der mutmaßliche Schütze wurde getötet. Er war ein eingetragener Republikaner, wie aus dem Wählerverzeichnis des Bundesstaates Pennsylvania hervorgeht. Auch ein Zuschauer kam bei dem Vorfall ums Leben, zwei wurden verletzt. Im Publikum brach nach den Schüssen Panik aus. Das FBI stufte den Vorfall als "Mordversuch" gegen Trump ein. Die Gewalttat löste in den USA und international Bestürzung aus. US-Präsident Biden verurteilte die Tat und sagte, er sei dankbar zu hören, dass Trump in Sicherheit sei und es ihm gut gehe.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.07.2024 09:00 Uhr