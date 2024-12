Trump droht mit Nato-Austritt und weniger Hilfe für Kiew

Washington: Der designierte US-Präsident Trump hat in seinem ersten TV-Interview seit seiner Wiederwahl seine politischen Ziele bekräftigt. Er drohte mit einem Nato-Austritt und der Kürzung von US-Hilfen für die Ukraine. Außerdem bestätigte er in dem NBC-Interview seine Vorhaben, eine Massenabschiebung von Migranten sowie eine rigorose Zollpolitik gegen Handelspartner umzusetzen. Weiter kündigte Trump an, inhaftierte Anhänger zu begnadigen, die an der Erstürmung des Kapitols im Januar 2021 beteiligt waren. Trump selbst wurde im Zusammenhang mit den Ereignissen wegen Verschwörung zum Betrug an den Vereinigten Staaten angeklagt. Angesichts seines Wahlsieges stellte die US-Justiz das Verfahren aber ein. Trumps zweite Amtszeit beginnt am 20. Januar.

