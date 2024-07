Trump bei Wahlkampfrede angeschossen - Schütze getötet

Washington: Bei einer Wahlkampfveranstaltung im US-Bundesstaat Pennsylvania ist auf Donald Trump geschossen worden. Der Präsidentschaftsbewerber der Republikaner wurde verletzt. Trump schrieb auf seinem Kurznachrichtendienst Truth Social, er sei von einer Kugel am rechten Ohr getroffen worden. Der 78-Jährige wurde nach dem Zwischenfall von Personenschützern in Sicherheit gebracht. Der Secret Service teilte mit, der mutmaßliche Schütze sei tot. Er habe von einer erhöhten Position mehrere Schüsse abgegeben. Ein Teilnehmer der Wahlkampfkundgebung sei getötet und zwei seien schwer verletzt worden. US-Präsident Biden verurteilte den Angriff. Diese Art von Gewalt sei "krank", sagt er in einer kurzen Ansprache.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.07.2024 04:00 Uhr