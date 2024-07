Trump-Attentäter war laut FBI ein Einzeltäter

Washington: Der Schütze, der gestern bei einer Wahlveranstaltung den ehemaligen US-Präsidenten Trump angeschossen hat, war offenbar ein Einzeltäter. Wie die Bundespolizei FBI mitteilte, gibt es keine weiteren Gefahren für die Sicherheit. Das Attentat werde als inländischer Terroranschlag eingestuft. Bislang seien auch noch keine Anhaltspunkte für ein ideologisches Motiv gefunden worden. Auch Hinweise auf eine psychische Erkrankung des Schützen gebe es nicht. US-Präsident Biden will sich, nach deutscher Zeit, in der Nacht noch in einer Ansprache an die Nation wenden. Solche Reden aus dem Oval Office sind größeren Krisen im Land vorbehalten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.07.2024 23:00 Uhr