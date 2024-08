Trinkwasser in Mechernich ist wohl nicht kontaminiert

Mechernich: Das Trinkwasser im nordrhein-westfälischen Mechernich ist nicht kontaminiert. Laut einem Sprecher der Stadt wurden keine chemischen Fremdstoffe gefunden. Auch der Eintrag biologischer Stoffe sei weitestgehend ausgeschlossen worden. Dadurch habe sich die Gesamtlage deutlich entspannt. Die Einwohner von Mechernich seien dennoch dazu aufgerufen, das Wasser bis auf weiteres vorsichtshalber abzukochen. Gestern war ein durchschnittener Zaun auf dem Gelände des Trinkwasser-Hochbehälters der Stadt entdeckt worden, aus dem auch der dortige Bundeswehr-Standort Wasser bezieht. Am Mittwoch hatte es ähnliche Vorfälle an weiteren Bundeswehr-Standorten in Nordrhein-Westfalen gegeben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.08.2024 09:15 Uhr