Trinkwasser in Mechernich ist nicht kontaminiert

Mechernich: Nach einer ersten Analyse ist das Trinkwasser in der nordrhein-westfälischen Stadt nicht kontaminiert. Ein Sprecher erklärte, es seien keine chemischen Stoffe gefunden worden; auch biologische Substanzen konnten weitestgehend ausgeschlossen werden. Den Einwohnern von Mechernich wurde trotzdem empfohlen, das Wasser vorsichtshalber bis auf Weiteres abzukochen. Weitere Ergebnisse der Wasseranalyse werden erst nach dem Wochenende vorliegen. Gestern war auf dem Gelände des Trinkwasser-Hochbehälters der Stadt ein beschädigter Zaun entdeckt worden. Auch der Bundeswehr-Standort Mechernich bezieht sein Wasser von dort. Am Mittwoch war es zu ähnlichen Vorfällen an den Bundeswehr-Standorten Köln-Wahn und Geilenkirchen gekommen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.08.2024 14:00 Uhr