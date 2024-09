Trachtler ziehen durch Münchner Innenstadt

München: Nach dem gestrigen Start des Oktoberfests findet am Vormittag in der Landeshauptstadt der traditionelle Trachtenzug statt. Mehr als 9.500 Trachtler und Schützen laufen dabei von der Maximilianstraße durch die Innenstadt zur Theresienwiese. Begleitet werden sie Fahnenschwingern, Musikkapellen sowie den geschmückten Brauerei-Gespannen. In einer Ehrenkutsche fahren Bayerns Ministerpräsident Söder und Münchens Oberbürgermeister Reiter zum Festgelände.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.09.2024 03:00 Uhr