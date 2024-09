Trachtenumzug in München startet

München: In der bayerischen Landeshauptstadt hat um 10 Uhr einer der größten Trachtenumzüge der Welt begonnen. Vor tausenden Schaulustigen ziehen die mehr als 9.500 Teilnehmer über etwa sieben Kilometer durch die Stadt in Richtung Theresienwiese. Angeführt wird der Umzug vom Münchner Kindl, dahinter fahren Ministerpräsident Söder, Münchens OB Reiter und der Wiesn-Chef Baumgärtner, in festlich geschmückten Ehrenkutschen mit. Die Trachtler, Schützen und Musikgruppen sind aus ganz Deutschland angereist, teils sogar aus dem Ausland. Die Innenstadt ist für den Umzug weiträumig abgesperrt. Der Start des Oktoberfestes gestern war ein Auftakt nach Maß für die Schausteller und Wiesnwirte. Nach ersten Schätzungen kamen bei strahlendem Sonnenschein etwa eine halbe Million Besucher.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.09.2024 10:00 Uhr