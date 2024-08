Tourismus-Gegner kündigen Besetzung des "Ballermann" an

Palma de Mallorca: Tourismus-Gegner haben angekündigt, den so genannten Ballermann auf Mallorca zu besetzen. Die Aktion am "Balneario Seis" soll am kommenden Sonntag stattfinden. Das vor allem bei deutschen Touristen beliebte Lokal soll aber nach zwei Stunden wieder freigegeben werden. An ähnlichen Aktionen hatten sich in den letzten Wochen zwar nur wenige Menschen beteiligt. Insgesamt nehmen die Proteste gegen den Massentourismus und seine Auswirkungen aber in vielen Teilen Spaniens zu. Die Einheimischen klagen über Wohnungsnot, Verkehrsprobleme, Lärm und Schmutz. Die Balearen mit der Hauptinsel Mallorca haben 1,2 Millionen Einwohner. Im vergangenen Jahr verbrachten 18 Millionen Menschen ihren Urlaub dort.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.08.2024 20:00 Uhr