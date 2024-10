Tote und Verletzte bei Anschlag in Ankara

Ankara: Bei einem Anschlag auf dem Gelände eines staatlichen Rüstungsunternehmens in der türkischen Hauptstadt hat es nach Regierungsangaben vier Todesopfer gegeben. 14 Menschen seien zudem verletzt worden, erklärte Präsident Erdogan. Er sprach außerdem davon, dass mindestens zwei Terroristen getötet worden seien. Inzwischen ist bekannt, dass mehrere Angreifer mit einem Taxi zum Eingang des Geländes vorgefahren waren und dann mit Sturmgewehren in den Händen ausstiegen. Es sollen Schüsse gefallen sein, einer soll zudem einen Sprengsatz gezündet haben. Wer hinter dem Anschlag steckt, ist unklar. In der Vergangenheit hatten kurdische Extremisten oft Anschläge verübt - ebenso die Terrorgruppe IS und Linksextremisten. Die Firma, die heute Ziel des Anschlags war, stellt Kampfflugzeuge und Drohnen her.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.10.2024 18:00 Uhr