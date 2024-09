Tote und Verletzte bei Angriffen Charkiw

Kiew: Bei russischen Angriffen auf die Stadt Charkiw im Nordosten der Ukraine sind mindestens drei Menschen getötet worden und 24 weitere verletzt worden. Wie Präsident Selenskyj in den Sozialen Medien schrieb, wurden ein Wohnhaus, eine Bäckerei und ein Stadion getroffen - und damit seinen Worten nach das normale Leben einfacher Leute. Er forderte von der Vollversammlung der Vereinten Nationen, die gerade in New York tagt, über die Angriffe Russlands auf sein Land zu beraten. Moskau müsse dazu gebracht werden, diese kriminelle und grundlose Aggression zu beenden, die alle globalen Regeln verletzt, so Selenskyj weiter. Charkiw liegt nur etwas mehr als 20 Kilometer von der russischen Grenze entfernt und wird nahezu täglich vom russischen Militär mit Raketen und Bomben angegriffen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.09.2024 19:45 Uhr