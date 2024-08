Tote bei Attacke auf Solinger Stadtfest

Solingen: Bei einer Attacke auf die 650-Jahr-Feier der nordrhein-westfälischen Stadt hat es am Abend Tote und Verletzte gegeben. Das berichtet die Deutsche Presseagentur und beruft sich dabei auf Polizeikreise. Wie viele Opfer es gibt, ist derzeit nicht bekannt. Die Tatwaffe sei mutmaßlich ein Messer gewesen, hieß es. Die Polizei löste Großalarm aus. Hubschrauber kreisen über Solingen. Eine Festnahme gibt es bislang noch nicht. Nach Informationen von "Bild Online" hat ein Mann auf dem Stadtfest wahllos auf Passanten eingestochen. Wer er ist und was sein Motiv ist, steht aktuell nicht fest. Tausende Menschen feierten zum Zeitpunkt der Attacke bei Live-Musik. Die Veranstaltung wurde abgebrochen. Die Besucher verließen geschockt den zentralen Platz der Stadt, einige in Panik.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.08.2024 00:00 Uhr